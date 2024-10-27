

Бокучава: Мы сказали, что не признаем результаты выборов, это само по себе подразумевает, что мы не собираемся входить в парламент

27.10.2024 19:59





«Мы сказали, что не признаем результаты выборов, это само по себе подразумевает, что мы не собираемся входить в парламент», — заявила лидер партии «Единство — Национальное движение» Тина Бокучава.



По её словам, против грузинского народа, выбравшего европейское будущее, была проведена спецоперация российского типа.



«Вы помните, мы были первыми, кто сделал заявление о том, что Иванишвили украл вчерашние исторические выборы. Это полное игнорирование воли грузинского народа. Фактически была проведена спецоперация российского типа против грузинского народа, выбравшего европейское будущее. Иванишвили присвоил эту победу. Когда мы сказали, что не признаем результаты выборов, это само собой подразумевает то, что мы не собираемся входить в парламент. Я уверен, что в этом отношении не было никаких вопросов, когда речь шла о «Единстве — Национальном движении», — заявила Бокучава.





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