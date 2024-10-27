

Секретарь «Мечты»: оппозиция заявила, что не войдет в парламент — не входите, не будет саботажа

27.10.2024 19:59





Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе отреагировал на решение оппозиции не входить в парламент Грузии — не приступать к работе. Он порекомендовал им не отказываться от своих слов и вовсе отказаться от списков, сняться со списков, чтобы «вовсе не превратиться в пуфы».



«Мы не войдем в парламент, говорит оппозиция, не входите. Призываю каждого из вас не входить, хоть будет нормальная рабочая среда, и мы будем защищены от того саботажа, который они осуществляли на протяжении всех этих лет.



Рекомендую, вообще снять списки, чтобы и вправду не стать пуфами. И не отказываться от своих слов. Пусть снимут списки и делают то, что захотят — мы поработаем для нашей родины и не допустим, чтобы агентура осуществила саботаж этой страны», — заявил Мдинарадзе.



Напомним, коалиция «За перемены» отказалась от депутатских мандатов после того, как Ника Гварамия, лидер партии «Ахали», побывал в Администрации президента, где Саломе Зурабишвили провела консультации с лидерами оппозиции.



Этого же мнения придерживается коалиция «Единство — Национальное движение». По словам одного из лидеров объединения Тины Бокучава, позиция коалиции о непризнании результатов выборов автоматически подразумевает, что они не собираются проходить в парламент.





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