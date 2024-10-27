

Анна Долидзе: План оппозиции станет известен по завершении встречи с президентом

27.10.2024 21:00





Мы пришли к президенту, чтобы обсудить и прийти к общему мнению о том, как проявить наш гнев, как наказать „Грузинскую мечту“ за то что, она украла у нас выборы, - указанное заявление до встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили во дворце Орбелиани сделала один из лидеров „Сильной Грузии“ Анна Долидзе.



По ее словам, план оппозиции станет известен по завершении встречи с президентом, и его озвучит лично президент.



„Смысл встречи в том, чтобы обсудить кое-что. Заранее, какой план у президента, мы не знаем, за этим мы сюда пришли. Мы пришли к президенту, чтобы обсудить и прийти к общему мнению о том, как проявить наш гнев, как наказать „Грузинскую мечту“ за то что, она украла у нас выборы. Первая информация выйдет вместе с президентом, после встречи с ней“, - заявила Долидзе.



По словам Анны Долидзе, парламентские выборы в Грузии, состоявшиеся 26 октября, должны быть поставлены под вопрос на международном уровне.



„Мы имеем дело с фальсификацией, являющейся преступлением, которое должно быть расследовано. Мы обсудим всю палитру предстоящих шагов, как с этим бороться“,- заявила Долидзе.



Во дворце Орбелиани проходит встреча президента Грузии Саломе Зурабишвили с представителями четырех оппозиционных сил, прошедших в парламент, - "Единство – национальное движение", "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия" и "Гахария для Грузии".





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