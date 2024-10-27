

13 депутатов Европы и Канады: Выборы в Грузии не были ни свободными, ни справедливыми

27.10.2024 21:01





13 депутатов из стран Европы и Канады считают, что парламентские выборы в Грузии не были ни свободными, ни справедливыми. Об этом в сети Х написал депутат Бундестага Михаэль Рот и опубликовал совместное заявление.



Отмечено, что кандидаты в Грузии подвергались запугиванию и угрозам, а «Грузинская мечта» использовала всю государственную власть и покупала голоса избирателей.



Эти выборы, считают парламентарии, были посвящены определению мнения и выбора между Европой и изоляцией. Они уверены, что Грузия заслуживает места «в сердце объединенной Европы».



«Но эти выборы не были ни свободными, ни справедливыми. Политический климат, сложившийся перед выборами, был несовместим с европейскими стандартами правосудия. Кандидатов запугивали и угрожали им; использовали государственную власть, подкупали голоса избирателей. Это наглядно подтверждают и отчеты миссии международных наблюдателей за выборами», — отметили европейские и канадские парламентарии.



Депутаты считают, что Грузия расколота больше, чем того опасались ранее. В заявлении также говорится, что ЕС и «Грузинская мечта» несовместимы, и что существует только одна «партия глобальной войны» — Россия.



«Коварная кампания страха перед «глобальной партией войны», которая превращает Грузию во вторую Украину, попала на благодатную почву. Существует только одна «партия глобальной войны», вы назовите ее — это Россия. На этом фоне ЕС не сможет признать результат <выборов>», — говорится в заявлении.



Парламентарии требуют ввести санкции против лиц, ответственных за «несправедливое влияние, запугивание и угрозы в адрес оппозиции и гражданского общества». Но считают, что нельзя отказываться от проевропейской части общества Грузии. Они выступают против приостановки визовой либерализации в отношении граждан Грузии.



В то же время депутаты подчеркнули, что обеспокоены «беларусификацией» страны.



«Нам даже необходимо усилить взаимодействие с гражданским обществом. На данном этапе мы отвергаем такое коллективное наказание, как приостановление визовой либерализации.



Мы очень обеспокоены беларусификацией страны. Если правящая партия и ее лидер подкрепят свои заявления действиями, возникнет угроза преследования и запрета оппозиции, независимых СМИ и критически настроенных НПО.



ЕС должен четко сказать правящей партии, что он этого не примет, и за этим последует полное прекращение всех этих отношений», — говорится в заявлении 13-ти парламентариев.



Депутаты заявили, что привержены поддержке президента Зурабишвили в деле «объединения страны, защиты демократии, свободы и верховенства закона, а также в <деле> сохранения и обеспечения европейского будущего Грузии».





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