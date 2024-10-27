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МИД Германии призвал оппонентов в Грузии «проявлять сдержанность» после выборов
27.10.2024 21:07
МИД Германии заявил, что полностью поддерживает предварительную оценку ОБСЕ/БДИПЧ по выборам в Грузии, но обеспокоен сообщениями о напряженной обстановке и нарушениях.
«Германия внимательно следит за дальнейшими событиями в Грузии и призывает все стороны проявлять сдержанность и избегать насилия и дальнейшей поляризации. Обработка результатов выборов и формирование правительства также повлияют на будущий прогресс Грузии на ее европейском пути», — говорится в заявлении.
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