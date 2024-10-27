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Миссия ОБСЕ/БДПЧ назвала проблемы в Грузии в ходе выборов
27.10.2024 21:07
Мониторинговая миссия ОБСЕ/БДИПЧ опубликовала предварительные результаты мониторинга парламентских выборов в Грузии.
Ее заключение, а также заключение миссии ПАСЕ, считается авторитетным для МИД стран ЕС.
Координатор миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хороший уровень организации выборов, но перечислил ряд проблем:
➖обстановка была напряженной;
➖тайна голосования часто нарушалась;
➖имели место процедурные несоответствия и нарушения.
Ализар заявил и о фактах запугивания и давления, которые «негативно повлияли на избирателей, и это негативно сказалось на процессе».
Также он отметил дисбаланс в финансовых ресурсах участников выборов, поляризованную атмосферу во время предвыборной кампании и противоречивые законодательные изменения.
Политические деятели и партии отказывались участвовать в дебатах, что усиливало напряженность и влияло на способность избирателей принимать более обоснованные решения, отметил координатор Миссии.
«Я хотел бы выразить свою искреннюю надежду на то, что избранные власти эффективно справятся с основными вызовами, стоящими перед этой страной, и я надеюсь, что Грузия приблизится к целям, связанным с членством в ЕС», — сказал Ализар.
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