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Миссия ОБСЕ/БДПЧ назвала проблемы в Грузии в ходе выборов


27.10.2024   21:07


Мониторинговая миссия ОБСЕ/БДИПЧ опубликовала предварительные результаты мониторинга парламентских выборов в Грузии.

Ее заключение, а также заключение миссии ПАСЕ, считается авторитетным для МИД стран ЕС.

Координатор миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хороший уровень организации выборов, но перечислил ряд проблем:
➖обстановка была напряженной;
➖тайна голосования часто нарушалась;
➖имели место процедурные несоответствия и нарушения.

Ализар заявил и о фактах запугивания и давления, которые «негативно повлияли на избирателей, и это негативно сказалось на процессе».

Также он отметил дисбаланс в финансовых ресурсах участников выборов, поляризованную атмосферу во время предвыборной кампании и противоречивые законодательные изменения.

Политические деятели и партии отказывались участвовать в дебатах, что усиливало напряженность и влияло на способность избирателей принимать более обоснованные решения, отметил координатор Миссии.

«Я хотел бы выразить свою искреннюю надежду на то, что избранные власти эффективно справятся с основными вызовами, стоящими перед этой страной, и я надеюсь, что Грузия приблизится к целям, связанным с членством в ЕС», — сказал Ализар.


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