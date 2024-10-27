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Шарль Мишель призывает к расследованию нарушений на выборах в Грузии


27.10.2024   21:08


Президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил, что намерен включить вопрос Грузии в повестку дня неформального саммита Европейского Совета, который состоится в Будапеште.

«Мы принимаем к сведению предварительную оценку ОБСЕ/БДИПЧ и призываем Центральную избирательную комиссию и другие соответствующие органы выполнить свой долг по быстрому, прозрачному и независимому расследованию и рассмотрению нарушений на выборах и обвинений в них. Эти предполагаемые нарушения должны быть серьезно прояснены и рассмотрены», – написал он в соцсети.

Мишель повторил призыв ЕС к руководству Грузии «продемонстрировать свою твердую приверженность пути страны к ЕС, также в соответствии с выводами Европейского совета за июнь и октябрь».

«Конструктивный и инклюзивный диалог по всему политическому спектру сейчас имеет первостепенное значение. Ноябрьская встреча Европейского совета оценит ситуацию и определит следующие шаги в наших отношениях с Грузией», – добавил он.


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