|
|
|
Шарль Мишель призывает к расследованию нарушений на выборах в Грузии
27.10.2024 21:08
Президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил, что намерен включить вопрос Грузии в повестку дня неформального саммита Европейского Совета, который состоится в Будапеште.
«Мы принимаем к сведению предварительную оценку ОБСЕ/БДИПЧ и призываем Центральную избирательную комиссию и другие соответствующие органы выполнить свой долг по быстрому, прозрачному и независимому расследованию и рассмотрению нарушений на выборах и обвинений в них. Эти предполагаемые нарушения должны быть серьезно прояснены и рассмотрены», – написал он в соцсети.
Мишель повторил призыв ЕС к руководству Грузии «продемонстрировать свою твердую приверженность пути страны к ЕС, также в соответствии с выводами Европейского совета за июнь и октябрь».
«Конструктивный и инклюзивный диалог по всему политическому спектру сейчас имеет первостепенное значение. Ноябрьская встреча Европейского совета оценит ситуацию и определит следующие шаги в наших отношениях с Грузией», – добавил он.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна