

Президент Литвы: Результаты выборов в Грузии несовместимы со сближением с ЕС

27.10.2024 21:10





Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Тбилиси отдаляется от Запада, от возможного членства в Евросоюзе.



Кроме того, он сомневается, действительно ли «Грузинская мечта» получила наибольшую поддержку грузин в ходе субботнего голосования.



«Прежде всего, вопрос в том, победила ли («Грузинская мечта»)? Вот в чем проблема. Мы даже не можем сказать, выиграли они или проиграли. Во-вторых – ну, в самой Грузии этому рад только один человек – Бидзина Иванишвили. Или этому могут радоваться только те силы, которые находятся за пределами Грузии, потому что эти результаты выборов совершенно несовместимы со сближением с Евросоюзом», – сказал он журналистам.



«Видя то, что последовательно делало это предыдущее правительство последние полтора года, я не вижу никаких возможностей, потому что вижу совершенно противоположное движение – от Евросоюза», – заявил он.



По предварительным результатам ЦИК, правящая «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» получила на парламентских выборах 53,92% (1 118 836 голосов), а барьер в 5% преодолели следующие оппозиционные силы: «Коалиция за перемены» (Гварамия, Мелия, «Гирчи», «Дроа» - 11,037% (229 006 голосов); «Единство – Национальное движение» – 10,164% (210 895 голосов; «Сильная Грузия» - 8,814% (182 891 голос); «Гахария за Грузию» - 7,771% (161 250 голосов).



В оппозиции считают, что результаты выборов были сфальсифицированы.





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