|
|
|
Саломе Самадашвили призывает международное сообщество помочь в расследовании схемы фальсификации
27.10.2024 21:13
Одна из лидеров коалиции «Сильная Грузия» Саломе Самадашвили заявляет, что в ходе парламентских выборов со стороны властей было совершено преступление, требующее расследования.
Она призывает международное сообщество помочь в расследовании схемы фальсификации.
"Пока что только Хельсинкская комиссия дала правильную оценку и потребовала расследования этих выборов. Совершено преступление, и преступление требует расследования, а не оценки. Точка.
Очевидно, что ни мы, партии, ни неправительственные организации не смогли заранее раскрыть преступную схему, с помощью которой российские спецслужбы лишают грузинский народ будущего.
Нам нужна помощь в расследовании этой схемы, чтобы вернуть смысл выборам".
Напомним, Председатель Хельсинкской комиссии, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон призвал Госдепартамент США внимательно изучить обвинения в фальсификациях и вмешательстве России в парламентские выборы в Грузии, состоявшиеся 26 октября.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна