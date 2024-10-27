

Саломе Самадашвили призывает международное сообщество помочь в расследовании схемы фальсификации

27.10.2024 21:13





Одна из лидеров коалиции «Сильная Грузия» Саломе Самадашвили заявляет, что в ходе парламентских выборов со стороны властей было совершено преступление, требующее расследования.



Она призывает международное сообщество помочь в расследовании схемы фальсификации.



"Пока что только Хельсинкская комиссия дала правильную оценку и потребовала расследования этих выборов. Совершено преступление, и преступление требует расследования, а не оценки. Точка.



Очевидно, что ни мы, партии, ни неправительственные организации не смогли заранее раскрыть преступную схему, с помощью которой российские спецслужбы лишают грузинский народ будущего.



Нам нужна помощь в расследовании этой схемы, чтобы вернуть смысл выборам".



Напомним, Председатель Хельсинкской комиссии, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон призвал Госдепартамент США внимательно изучить обвинения в фальсификациях и вмешательстве России в парламентские выборы в Грузии, состоявшиеся 26 октября.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





