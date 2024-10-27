

Жозеп Боррель и Еврокомиссия: Нарушения на выборах в Грузии должны быть устранены

27.10.2024 23:03





Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель и Еврокомиссия выступили с совместным заявлением в связи с парламентскими выборами в Грузии. Документ опубликовала Европейская служба внешних связей (ЕСВС).



Текст начинается с того, что ЕС внимательно следил за событиями, предшествовавшими голосованию. За последние месяцы народ Грузии продемонстрировал свою приверженность демократическим ценностям и пути своей страны в ЕС, отметили авторы, перейдя к теме нарушений на выборах:



«Согласно предварительным выводам и заключениям Международной миссии по наблюдению за выборами во главе с Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, «день выборов в целом был процедурно хорошо организован и проведен упорядоченным образом, но был отмечен напряженной обстановкой, с частыми компромиссами в отношении тайны голосования и несколькими процедурными несоответствиями, а также сообщениями о запугивании и давлении на избирателей, что негативно повлияло на доверие общественности к процессу.



Сообщения о давлении на избирателей, особенно на сотрудников государственного сектора, оставались широко распространенными в ходе кампании. Это, в сочетании с обширной слежкой за избирателями в день выборов, вызвало обеспокоенность относительно способности некоторых избирателей отдать свой голос, не опасаясь возмездия».



Более того, как говорится в совместном заявлении, наблюдатели за выборами сообщили о неравных условиях, разобщающей кампании в поляризованной атмосфере и значительной обеспокоенности по поводу влияния недавних законодательных поправок на избирательный процесс.



«Мы призываем Центральную избирательную комиссию Грузии и другие соответствующие органы выполнить свой долг по быстрому, прозрачному и независимому расследованию и рассмотрению нарушений на выборах и обвинений в них. Эти нарушения должны быть прояснены и устранены. Это необходимый шаг для восстановления доверия к избирательному процессу».



Авторы также отмечают, что ЕС с нетерпением ждет окончательного отчета и рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ. Они подчеркивают, что конструктивный и инклюзивный диалог по всему политическому спектру Грузии сейчас имеет первостепенное значение.



«В соответствии с выводами Европейского совета от 17 октября ЕС призывает Грузию принять демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами европейской интеграции.



В этом контексте ЕС напоминает, что любое законодательство, которое подрывает основные права и свободы граждан Грузии и противоречит ценностям и принципам, на которых основан ЕС, должно быть отменено», — заключают Жозеп Боррель и Еврокомиссия.



Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





