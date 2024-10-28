

МИД Литвы: Литве сложно признать эти выборы свободными и справедливыми

28.10.2024 10:33





Парламентские выборы в Грузии 26 октября отмечались беспрецедентными инцидентами и системными нарушениями как на протяжении избирательной кампании, так и в день голосования, - об этом говорится в заявлении МИД Литвы.



По данным ведомства, нарушения включают обвинения в подкупе голосов, случаи физического насилия на избирательных участках, в том числе нападения и запугивание независимых наблюдателей, действия, направленные на ограничение работы СМИ.



«Однако наиболее тревожные доказательства вмешательства касаются массовых нападок на политических оппонентов правящей партии, а также на организации гражданского общества, включая обещания преследования и запрета их деятельности после выборов, системное использование дезинформации в избирательной кампании и использование государственных институтов и административных ресурсов на всех этапах выборов», - говорится в заявлении.



МИД Литвы подчеркивает, что масштаб и системный характер нарушений, а также резкое несоответствие независимых экзитполов объявленным результатам ставят под вопрос легитимность этих выборов и их окончательный результат.



«Эти нарушения зарегистрированы многими международными и местными независимыми наблюдателями. Масштаб и системный характер нарушений, а также резкое расхождение между независимыми экзитполами и объявленным результатом ставят под вопрос легитимность этих выборов и их окончательный результат. Президент Грузии отказалась признавать результаты выборов. В этом контексте Литве сложно признать эти выборы свободными и справедливыми», - отмечается в заявлении.



МИД Литвы подчеркивает, что демократические права грузинского народа должны быть защищены и любые попытки их нарушения недопустимы. Ведомство призывает к независимому международному расследованию выборов и всех зафиксированных нарушений.



Также в заявлении отмечается, что процесс вступления Грузии в ЕС уже приостановлен из-за принятия парламентом крайне противоречивого законодательства. «Нарушения на парламентских выборах в Грузии еще больше усложняют этот путь. Вся ответственность за последствия лежит на правящей партии и ее лидерах. Мы считаем, что политические контакты Евросоюза с Грузией останутся приостановленными, а финансовая помощь правительству Грузии - замороженной. Более того, должны быть рассмотрены дополнительные ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за фальсификацию выборов», - говорится в заявлении.



МИД подчеркивает, что Литва продолжит поддерживать грузинский народ и его европейский выбор, а также поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии.





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