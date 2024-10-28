

Хельсинкская комиссия откликнулась на заявления президента Саломе Зурабишвили

28.10.2024 10:34





Если Государственный департамент подтвердит, что эти выборы действительно были мошенническими и не отражали волю грузинского народа, то в связи с этим они должны сделать четкое заявление, - заявление об этом распространила Хельсинкская комиссия США.



Хельсинкская комиссия откликнулась на заявления президента Саломе Зурабишвили.



«Президент Зурабишвили озвучила серьезную обеспокоенность в связи с законностью прошедших в Грузии выборов. Как до выборов, так и в день выборов были заслуживающие доверия сообщения о запугивании и притеснении избирателей и гражданского общества, а также о нарушениях конфиденциальности избирателей.



Если Госдепартамент подтвердит, что эти выборы действительно были мошенническими и не отражали волю грузинского народа, то в связи с этим они должны сделать четкое заявление», - говорится в заявлении.





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