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Хельсинкская комиссия откликнулась на заявления президента Саломе Зурабишвили
28.10.2024 10:34
Если Государственный департамент подтвердит, что эти выборы действительно были мошенническими и не отражали волю грузинского народа, то в связи с этим они должны сделать четкое заявление, - заявление об этом распространила Хельсинкская комиссия США.
Хельсинкская комиссия откликнулась на заявления президента Саломе Зурабишвили.
«Президент Зурабишвили озвучила серьезную обеспокоенность в связи с законностью прошедших в Грузии выборов. Как до выборов, так и в день выборов были заслуживающие доверия сообщения о запугивании и притеснении избирателей и гражданского общества, а также о нарушениях конфиденциальности избирателей.
Если Госдепартамент подтвердит, что эти выборы действительно были мошенническими и не отражали волю грузинского народа, то в связи с этим они должны сделать четкое заявление», - говорится в заявлении.
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