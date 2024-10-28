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Латвия призывает власти Грузии немедленно принять меры по расследованию выявленных в ходе выборов нарушений


28.10.2024   10:39


МИД Латвии выражает серьезную обеспокоенность выводами независимых международных и местных наблюдателей по парламентским выборам в Грузии, - говорится в заявлении МИД Латвии.

Ведомство подчеркивает, что выборы прошли в условиях выраженной политической поляризации, на фоне напряженности между политической силой и оппозицией.

«Вместе с тем, особенно исходя из сложившейся ситуации, следует приветствовать большой интерес грузинского народа к этим выборам - как высокую активность, так и интерес грузинской общественности к ходу и результатам выборов», - отмечено в заявлении.

МИД Латвии подчеркивает, что наблюдатели сообщили о серьезных нарушениях в предвыборный период и в день голосования, включая запугивание оппозиции, вмешательство в избирательный процесс, использование административных ресурсов, давление на избирателей и запугивание избирателей.

«Латвия призывает власти Грузии немедленно принять меры для расследования выявленных нарушений и обеспечения доверия местного и международного сообщества к избирательному процессу и защиты фундаментальных прав граждан. Правительство и правоохранительные органы Грузии должны уважать право граждан Грузии на выражение своего мнения на выборах, проводимых в полном соответствии с демократическими принципами. Результаты выборов должен оценить сам народ Грузии», - отмечается в заявлении.

Министерство иностранных дел Латвии отмечает, что продолжит внимательно наблюдать за развитием событий в стране.


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