

Блинкен: международные наблюдатели не признали результаты выборов справедливыми

28.10.2024 10:50





Международные наблюдатели не признали результаты выборов свободными и справедливыми, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.



Глава американского внешнеполитического ведомства указал на усиление демократии в Грузии с 2004 года, а явка на выборы в 2024 году, по его словам, «доказала, что грузинский народ поддерживает демократические принципы».



«В 2024 году международные и местные наблюдатели отметили предвыборную атмосферу, характеризующуюся неправильным использованием общественных ресурсов правящей партией, покупкой голосов и запугиванием избирателей, что создало неравные условия и подорвало общественное и международное доверие к возможности справедливого исхода. Хотя международные и местные наблюдатели согласились с тем, что день выборов в целом прошел хорошо организованно, мы отмечаем сообщения о нарушениях и случайном насилии. Международные наблюдатели не признали результаты выборов свободными и справедливыми. Мы осуждаем все нарушения международных норм и поддерживаем призывы международных и местных наблюдателей к полной проверке всех сообщений о нарушениях, связанных с выборами», – сказано в заявлении.



В будущем Блинкен призывает политических лидеров Грузии «уважать верховенство закона, отменить законодательство, подрывающее основные свободы, и совместно устранить недостатки в избирательном процессе»:



«Цели европейской и евроатлантической интеграции Грузии, закрепленные в Конституции страны, требуют, чтобы правительство уважало права членов гражданского общества и основные свободы всех граждан Грузии».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





