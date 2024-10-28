

Сегодня на проспекте Руставели пройдет акция против результатов выборов

28.10.2024 10:54





Хочу пригласить вас 28 октября, в 19:00, на проспект Руставели для того, чтобы вместе объявить миру, что мы не признаем эти выборы, - об этом заявила вчера президент Саломе Зурабишвили на брифинге, проведенном вместе с лидерами оппозиции.



По ее словам, президент и оппозиция не намерены мириться с фальсификацией.



«Право на проведение демократических выборов, мы не отдадим никому. Это будет символическое выступление – все вместе», - заявила Саломе Зурабишвили.



«Я приехала в эту страну не для этого, наши предки жили не для этого, мы с этим не смиримся для будущих поколений. Поскольку я не один человек, я институт, который представляет сегодня население Грузии, хочу сказать населению - мы должны встать вместе и заявить, что мы не признаем эти выборы, что не миримся с Россией и ее вхождением в такой форме в Грузию. Мы встанем вместе, здесь мной партии, которые участвовали в выборах и защищали европейское будущее. Я хотела бы вместе с ними пригласить вас на Руставели завтра в 19:00, чтобы мы вместе могли заявить миру, что мы не признаем эти выборы, мы защищаем наше конституционное право мирно защитить каждый голос, наше будущее и возможность проведения демократических выборов в стране», - заявила президент.





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