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МИД Польши: нарушения на выборах не приближают Грузию к ЕС и НАТО
28.10.2024 10:59
МИД Польши отреагировал в связи с парламентскими выборами в Грузии, подчеркнув, что то, что в Варшаве увидели во время выборов 26 октября, «не приближает Грузию к ЕС и НАТО».
Отмечается ряд сведений, подтверждающих нарушение избирательных процедур и беспрецедентные масштабы использования административного ресурса правящей партией, что, как заявлено, подрывает принцип свободы и равенства процесса и результаты самих выборов.
«Президент Зурабишвили и грузинская оппозиция поставили под сомнение честность выборов. Многочисленные сообщения, подтверждающие нарушение избирательных процедур и беспрецедентные масштабы использования административного ресурса правящей партией, подрывают принцип свободы и равенства процесса и результаты самих выборов.
Мы искренне верим, что Грузия является частью Европы, и грузинский народ заслуживает достижения своих целей и мечты — обеспечить европейское и евроатлантическое будущее своей страны.
К сожалению, то, что мы увидели во время выборов 26 октября, не приближает Грузию к ЕС и НАТО, а разделяет их.
Польша продолжит поддерживать демократию Грузии и свободное волеизъявление ее народа. Мы помним, что Грузия в прошлом была лидером процесса реформ, и надеемся, что она вернется на этот путь», — говорится в заявлении.
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