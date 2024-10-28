

Дугин назвал грузинских эмигрантов «релокантами» и «предателями»

28.10.2024 11:04





Российский пропагандист Александр Дугин отреагировал на факты голосование на избирательных участках, которые были открыты властями Грузии для грузинских эмигрантов за рубежом. Он считает, что принимать участие в выборах Грузии должны те, кто проживают в Грузии, а уехавшие и оставшиеся жить в другой стране — «релоканты» и «предатели», которые не имеют права голоса.



«Если ты грузин, то ты живешь и голосуешь в Грузии и за Грузию. А если ты вне Грузии и еще и голосуешь за то, чтобы Грузии не было, то какой же ты грузин?! Ты — релокант и предатель. И твой голос не считается.



Я бы засчитал 13% за «Мечту», а остальные бы голоса аннулировал бы. Они не могут принадлежат грузинам. Это сбой в системе Доминион, расположенной на европейских серверах под контролем ЦРУ», — пишет Дугин.



Пропагандист считает, что «голосовать надо уметь» и быть «достойным» того, чтобы тебя допустили. По логике Дугина, сторонник ЛГБТ не имеет права на это, потому что он — «автоматические вырожденец, извращенец и дебил», или еще «наркоман или, что еще хуже, либерал».



Дугин считает, что «надо открыть курсы обучения правильному голосованию».



«Таким место в клиниках и изоляторах, а не на избирательных участках. Вначале пройти надо фэйсконтроль, процедуру OSINT, а потом только допускать до голосования. И то только за «Грузинскую Мечту» или за что-то еще более хорошее, прогрузинское и основательное. Надо открыть курсы обучения правильному голосованию. И лишь после их окончания вручать удостоверение — паспорт ответственного избирателя», — пишет российский пропагандист.



Напомним, ранее Александр Дугин отреагировал на результаты выборов в Грузии и заявил, что «Грузинская мечта» — это «суверенисты», которые не являются ни «пророссийскими», ни «западными холуями», а потому должны ввести страну в БРИКС, чтобы «сделать Грузию снова великой».





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