

Cенатор Кардин: день выборов в Грузии был омрачен насилием и запугиванием

28.10.2024 11:51





Сенатор США Бен Кардин, председатель сенатского комитета по международным отношениям, прокомментировал парламентские выборы в Грузии 26 октября. Он так же, как и внешнеполитические ведомства ряда стран и западные политики, отметил нарушения на выборах, которые были зафиксированы международными и местными наблюдателями.



«Отчеты международных и внутренних наблюдателей вызывают как тревогу, так и разочарование, и ясно показывают, что день выборов в Грузии был омрачен насилием, запугиванием, недопущением аккредитованных наблюдателей на избирательные участки и непоследовательным применением процедур.



Это произошло после предвыборного периода, омраченного принятием так называемого «Закона о прозрачности и иностранном влиянии», который ущемляет свободу объединений и выражения мнений. В сочетании с угрозами расправы над политическими оппонентами со стороны ключевых фигур правящей партии, эти действия бросили длинную тень на демократический процесс в Грузии», — говорится в заявлении.



Кардин отметил, что еропейские и американские друзья Грузии неоднократно предупреждали, что откат от демократии угрожает стремлению страны к более глубокой интеграции в западные институты, такие как ЕС и НАТО.



«Я буду продолжать внимательно следить за ситуацией после выборов и работать с администрацией Байдена-Харриса, чтобы определить соответствующую реакцию в американо-грузинских отношениях», — говорится в заявлении сенатора.



Отметим, специальный координатор наблюдательской миссии ОБСЕ/БДИПЧ Паскаль Ализар выразил надежду, что «избранное руководство эффективно справится с основными вызовами, приблизив Грузию к целям, связанным с членством в ЕС».



Глава мониторинговой миссии ПАСЕ (Парламентская Ассамблея Совета Европы) Юлиан Булай, комментируя парламентские выборы в Грузии 26 октября, заявил, что организованное «Грузинской мечтой» запугивание создавало впечатление, что «старший брат» наблюдает за избирателями.



Также одна из руководителей наблюдательской миссии IRI (НПО «Международный республиканский институт») Маргариты Седерфельт заявила, что партия «Грузинская мечта» использовала государственные ресурсы для усиления своей предвыборной кампании перед выборами, имели место случаи запугивания и давления.



Глава наблюдательской миссии ENEMO (НПО «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами») Златко Вуйвович заявил, что парламентские выборы 2024 года в Грузии прошли в «поляризованной и ограничительной обстановке, что подрывает инклюзивность, прозрачность и справедливость».



Глава НПО ISFED (International Society for Fair Elections And Democracy, «Международное общество за справедливые выборы и демократию») Нино Долидзе заявила о фактах беспрецедентного подкупа избирателей на выборах в Грузии. Она подчеркнула, что подкупов такого масштаба на предыдущих выборах не наблюдалось.



Отметим, 26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. ЦИК подсчитал 99,6% избирательных участков, в результате чего «Грузинская мечта» получила 54% голосов.



В то же время, согласно экзит-поллу Edison Research, «Грузинская мечта» набрала 40,9% голосов, а проевропейская оппозиция, преодолевающая барьеры, — 51,9%.



Оппозиционные партии не согласны с результатами, опубликованными ЦИК, и указывают на массовые фальсификации.



Коалиция организаций-наблюдателей «Мой голос» считает, что преступные действия повлияли на свободное волеизъявление избирателей. Они подчеркнули, что выборы проходили на фоне серьезных и существенный нарушений.



Особенно напряженной ситуация была в Марнеульском избирательном округе, где, как сообщается, наблюдатели подверглись физическому насилию, были зафиксированы нарушения процедуры маркировки, вброс бюллетеней в урны для голосования и другие нарушения.



В нескольких районах Тбилиси, где находились сторонники «Грузинской мечты», имели место противостояния со сторонниками оппозиции и наблюдателями, а также физические столкновения и словесные перепалки.



Наблюдатели «Мой голос» («ჩემი ხმა») заявили о фальсификации парламентских выборов 26 октября, подчеркнув, что голосование проходило на фоне тяжелых и существенных фальсификаций.



Источник: SOVA

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