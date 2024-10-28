

Жозеп Боррель призвал к срочному расследованию всех фактов нарушений на выборах в Грузии

28.10.2024 11:52





Представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель призвал к срочному расследованию всех фактов нарушений на выборах в Грузии.



«Мы призываем Центральную избирательную комиссию Грузии и другие компетентные органы выполнить свой долг — оперативно, прозрачно и независимо расследовать и оценить случаи нарушений и заявления о них. Эти нарушения должны быть разъяснены и устранены. Это необходимый шаг для восстановления доверия к избирательному процессу», — говорится в совместном заявлении Борреля и Европейской Комиссии о парламентских выборах в Грузии.



В заявлении отмечается одновременно «упорядоченная организация выборов» и «напряженная обстановка».



наблюдались частые нарушения принципа тайны голосования и некоторые процедурные несоответствия;

поступали сообщения о запугивании и давлении на избирателей, особенно на работников госсектора;

cообщения о давлении на избирателей, особенно на работников госсектора, оставались повсеместными на протяжении кампании.

наряду с активным отслеживанием избирателей в день голосования это вызвало озабоченность по поводу способности некоторых граждан проголосовать без страха последствий;

наблюдатели сообщали о неравных условиях для участников кампании, её разделяющем характере в атмосфере поляризации, а также о серьёзных опасениях по поводу влияния последних законодательных изменений на процесс выборов.

ЕС ожидает окончательного отчёта и рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ, которые следует реализовать как можно скорее.



«Сейчас особенно важно наладить конструктивный и инклюзивный диалог между всеми политическими силами», — отмечается в заявлении.



ЕС призывает Грузию принять демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами европейской интеграции. И напоминает, что любое законодательство, подрывающее основные права и свободы граждан Грузии и противоречащее ценностям и принципам, на которых основан ЕС, должно быть отменено.



Госдеп США заявил о подорванном доверии к справедливости выборов в Грузии

Понедельник, 28 октября, 2024, 11:03

ТБИЛИСИ, 27 октября – @NGnewsgeorgia. Госдеп США заявил о подорванном доверии к справедливости выборов в Грузии и призвал к расследованию всех сообщений о нарушениях.



«Международные и местные наблюдатели отметили предвыборную обстановку, характеризующуюся злоупотреблением правящей партией государственными ресурсами, подкупом голосов и запугиванием избирателей.



Все это способствовало созданию неравных условий и подорвало доверие общественности и международного сообщества к возможности справедливого исхода выборов», говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена по выборам в Грузии.



Далее, дословно:



«Хотя международные и местные наблюдатели согласились с тем, что день выборов в целом прошел хорошо, мы отмечаем сообщения о нарушениях и спорадическом насилии.



Международные наблюдатели не признали результаты выборов свободными и справедливыми. Мы осуждаем все нарушения международных норм и присоединяемся к призывам международных и местных наблюдателей провести полное расследование всех сообщений о нарушениях, связанных с выборами».



Блинкен призвал политических лидеров Грузии уважать верховенство закона, а также отменить законодательство, подрывающее основные свободы и устранить недостатки избирательного процесса.



«Цели Грузии в области европейской и евроатлантической интеграции, закрепленные в Конституции страны, требуют от правительства уважения прав членов гражданского общества и основных свобод всех граждан Грузии», — подчеркнуто в заявлении Госдепа.



Источник: Новости - Грузия

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