

Папуашвили: Лицо, которое вбрасывало бюллетени в избирательную урну на 69-м участке в Марнеули, задержано

28.10.2024 12:57





По информации председателя парламента Шалвы Папуашвили, лицо, которое вбрасывало бюллетени в избирательную урну на 69-м избирательном участке в Марнеули, задержано.



Как отметил Папуашвили, в связи с произошедшим фактом ведется расследование.



«Зафиксировано всего несколько инцидентов, на каждый инцидент есть ответ. Кстати, нужно сказать и поводу обвинений и многократного голосования. Вчера, вы видели, спросили главу БДИПЧ , он назвал один факт, случай Марнеули, этот человек задержан, дело расследуется», - сказал Папуашвили.





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