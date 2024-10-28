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Папуашвили: Лицо, которое вбрасывало бюллетени в избирательную урну на 69-м участке в Марнеули, задержано
28.10.2024 12:57
По информации председателя парламента Шалвы Папуашвили, лицо, которое вбрасывало бюллетени в избирательную урну на 69-м избирательном участке в Марнеули, задержано.
Как отметил Папуашвили, в связи с произошедшим фактом ведется расследование.
«Зафиксировано всего несколько инцидентов, на каждый инцидент есть ответ. Кстати, нужно сказать и поводу обвинений и многократного голосования. Вчера, вы видели, спросили главу БДИПЧ , он назвал один факт, случай Марнеули, этот человек задержан, дело расследуется», - сказал Папуашвили.
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