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Кобахидзе: У нас очень важные внешние приоритеты – Естественно, главный приоритет – евроинтеграция!
28.10.2024 12:58
У нас очень важные внешние приоритеты - естественно, главным приоритетом является евроинтеграция! - заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства Грузии.
Как отметил Кобахидзе, важно развитие страны по всем направлениям, чтобы Грузия к 2030 году достигла цели евроинтеграции, для чего, по его словам, будет сделано все.
Кобахидзе в этом контексте акцентировал внимание на экономическом росте и заявил, что «если экономические показатели не будут соответствующими, страну в ЕС никто не примет».
«Мы ждем перезагрузки отношений, которая, как мы думаем, произойдет с начала следующего года. У нас есть конкретные обязательства, которые на нас накладывает соглашение об ассоциации и соглашение о свободной торговле. Наша амбициозная задача - выполнить более 90% этих обязательств в обоих направлениях к 2028 году. Это в конечном итоге обеспечит, что к 2030 году Грузия достигнет конечной цели, которую мы поставили, это полноценная интеграция нашей страны в Евросоюз. Для этого необходимо развитие страны во всех направлениях, в том числе, особенно, экономический рост. Если экономические показатели не будут надлежащими, никто не примет страну в Евросоюз», - сказал Кобахидзе.
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