

Кобахидзе: У нас очень важные внешние приоритеты – Естественно, главный приоритет – евроинтеграция!

28.10.2024 12:58





У нас очень важные внешние приоритеты - естественно, главным приоритетом является евроинтеграция! - заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства Грузии.



Как отметил Кобахидзе, важно развитие страны по всем направлениям, чтобы Грузия к 2030 году достигла цели евроинтеграции, для чего, по его словам, будет сделано все.



Кобахидзе в этом контексте акцентировал внимание на экономическом росте и заявил, что «если экономические показатели не будут соответствующими, страну в ЕС никто не примет».



«Мы ждем перезагрузки отношений, которая, как мы думаем, произойдет с начала следующего года. У нас есть конкретные обязательства, которые на нас накладывает соглашение об ассоциации и соглашение о свободной торговле. Наша амбициозная задача - выполнить более 90% этих обязательств в обоих направлениях к 2028 году. Это в конечном итоге обеспечит, что к 2030 году Грузия достигнет конечной цели, которую мы поставили, это полноценная интеграция нашей страны в Евросоюз. Для этого необходимо развитие страны во всех направлениях, в том числе, особенно, экономический рост. Если экономические показатели не будут надлежащими, никто не примет страну в Евросоюз», - сказал Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





