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Папуашвили: Оппозиция следует сценарию госпереворота
28.10.2024 12:58
«Оппозиция следует сценарию государственного переворота, это означает идти против конституционного строя и демократических выборов, грузинский народ не допустит таких действий», — заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
«Все идет именно по сценарию, который, как мы заранее сказали, прописан оппозицией. Мы говорили об этом, потому у них был разговор о техническом правительстве, мы помним это по 90-м годам или по другим странам, когда они пытались силой захватить власть и привести какие-то технические правительства. Поэтому они подготовили всю эту сцену — объявив выборы нелегитимными, сформировав техническое правительство, они все в связи с этим подготовили. Они следуют сценарию государственного переворота, и это, конечно, идет вразрез с конституционным строем и демократическими выборами. Конечно, грузинский народ не допустит таких действий», — заявил Шалва Папуашвили.
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