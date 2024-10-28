

Папуашвили: Мы требуем, чтобы ISFED обнародовал результаты параллельного подсчета

28.10.2024 13:27





Мы требуем, чтобы ISFED обнародовал результаты параллельного подсчета полностью и не скрывал от общественности разоблачения, которые будут в этом отчете в отношении оппозиции и некоторых НПО, - заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на брифинге, состоявшемся в офисе партии.



По его словам, ответственность NDI и USAID, чтобы в отличие от 2020 года, вынудить ISFED опубликовать полный отчет о параллельном подсчете.



«Вчера вы видели, что они затягивали время, повторился сценарий 2020 года, тогда тоже они опоздали с публикацией результатов параллельного подсчета, по их методологии, публикуют их до отчета ОБСЕ, к 12 часам, и тогда тоже задержали, потому что фальсифицировали результаты параллельного подсчета и не могли решить, какие цифры поставить точно, в этом году повторилось то же самое - ISFED оказался вовлечен в тот же скандал, что и скандал с фальсификацией 2020 года – они не публиковали результаты. После обращения различных субъектов с вопросом, что происходит с параллельным подсчетом, вчера поздно ночью они, наконец, распространили заявление, конечно же, они не могли избежать этого, поэтому в этом заявлении сказали, что их результаты подсчета совпадают с результатами ЦИК, но остальные детали, которые связаны с этими вопросами, скрыли и не хотят информировать общественность. Поэтому мы просим ISFED обнародовать результаты параллельного подсчета полностью. Напомним, что вчера, когда мониторинговая миссия NDI проводила брифинг, ее руководитель даже указал, что они ждут отчета о параллельном подсчете от ISFED, так что теперь это ответственность NDI, поскольку это проводится по их методологии, - чтобы призвать и заставить ISFED опубликовать результаты полного параллельного подсчета, в котором будет в точности вся та ложь, в которой сейчас оппозиция, госпожа Саломе или некоторые иностранные акторы обвиняют Грузию. Поэтому, если в прошлый раз NDI уклонился от ответственности, когда распространялись фальшивые цифры, то в этот раз должен исправить допущенную тогда ошибку. Также напоминаем, что ISFED проводит этот параллельный подсчет, как и в 2020 году, при финансировании USAID. Вы помните, что в 2020-м затем выяснилось, что USAID знал, что ISFED распространяет фальшивые результаты параллельного подсчета и скрывал это, поэтому в этом году руководство сменилось, а тогдашнее руководство скрывало это. Теперь под вопросом добросовестность нового руководства, они должны призвать ISFED опубликовать полный отчет по параллельному подсчету и не скрывать от общественности те разоблачения, которые будут в этом отчете в отношении оппозиции и некоторых НПО», - сказал Папуашвили.





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