|
|
|
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов поздравил Ираклия Кобахидзе с победой
28.10.2024 13:27
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с победой «Грузинской мечты» на парламентских выборах.
Информацию об этом распространяет администрация премьер-министра Азербайджана.
По сообщению администрации премьер-министра Азербайджана, Али Асадов расценил эту победу как очередное подтверждение поддержки дружественного грузинского народа нынешнему политическому курсу в стране.
«В письме выражена уверенность, что результаты выборов послужат прогрессу и дальнейшему благополучию Грузии, а также будут способствовать всестороннему развитию азербайджано-грузинских отношений стратегического партнерства, основанных на многовековых традициях дружбы и добрососедства между двумя народами», — отмечается в заявлении администрации премьер-министра Азербайджана.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна