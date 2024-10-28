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Премьер-министр Азербайджана Али Асадов поздравил Ираклия Кобахидзе с победой


28.10.2024   13:27


Премьер-министр Азербайджана Али Асадов поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с победой «Грузинской мечты» на парламентских выборах.

Информацию об этом распространяет администрация премьер-министра Азербайджана.

По сообщению администрации премьер-министра Азербайджана, Али Асадов расценил эту победу как очередное подтверждение поддержки дружественного грузинского народа нынешнему политическому курсу в стране.

«В письме выражена уверенность, что результаты выборов послужат прогрессу и дальнейшему благополучию Грузии, а также будут способствовать всестороннему развитию азербайджано-грузинских отношений стратегического партнерства, основанных на многовековых традициях дружбы и добрососедства между двумя народами», — отмечается в заявлении администрации премьер-министра Азербайджана.


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