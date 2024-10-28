

«Физический акт насилия» в отношении наблюдателя из Армении произошел на выборах в Грузии

28.10.2024 13:28





Во время парламентских выборов в Грузии на одном из участков физически оскорбили наблюдателя из Армении, а на трех участках армянским наблюдателям мешали работать.



Об этом сообщил Даниел Ионнисян, координатор «Союза информированных граждан».



Из Армении на выборах в Грузии работала Коалиция «Независимый наблюдатель», представленная Ванадзорским офисом Хельсинкской гражданской ассамблеи и «Союзом информированных граждан», пишет «Кавказский узел». В составе группы было 18 наблюдателей, они побывали на 54 участках в Тбилиси и регионах.



«На участке 22/4 был применен физический акт насилия против нашего наблюдателя, когда он попытался заснять ситуацию на участке, миссия была вынуждена прекратить наблюдение», — заявил Ионнисян.



Выводы в целом:

➖на этапе предвыборной кампании и в день голосования «миссия получила множество достоверной информации о подкупе избирателей, административном давлении на их волеизъявление, а также об использовании ID-карт избирателей для контроля за голосованием».

➖действия представителей партии «Грузинская мечта» и избирательных комиссий были направлены на снижение доверия к тайне голосования. Об этом, в частности, говорили формы и расположения кабин для голосования, установка камер в помещениях для голосования, а также распространение ложных сведений о методах контроля;

➖ были сообщения о голосовании лиц, которые предоставляли чужие ID-карты;

➖систематически игнорировалась процедура окрашивания пальцев избирателей, даже в присутствии наблюдателей;

➖ на более чем 22% наблюдаемых участков были замечены провластные «скопления людей, состоящие не из очередей избирателей, а из сторонников политических сил». Эти люди занимались агитацией, сопровождением избирателей до участков и идентификацией отсутствующих избирателей;

➖на ряде участков избиратели перед тем, как пройти в зал для голосования, подходили к представителю «Грузинской мечты», который делал отметки в своем списке.



«Коалиция «Независимый наблюдатель вынуждена зафиксировать, что парламентские выборы в Грузии 26 октября 2024 года прошли с существенными нарушениями, которые подрывают доверие к их результатам», — говорится в заявлении.



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