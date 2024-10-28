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Politico: Сольный визит Орбана в Тбилиси по просьбе грузинской стороны
28.10.2024 13:29
Внезапно анонсированный визит в Грузию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Тбилиси практически сразу после парламентских выборов состоится по просьбе грузинской стороны, сообщает Politico, со ссылкой представителя венгерского правительства.
Издание также цитирует высокопоставленного дипломата ЕС:
«Визит Виктора Орбана в Грузию следует понимать как «очередную сольную попытку Орбана, который путешествует в рамках национальных полномочий и, будучи председателем Европейского совета, не разговаривает напрямую с внешним миром»
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибудет в Грузию с визитом 28-29 октября, неожиданно сообщила накануне пресс-служба правительства.
Власти Грузии называют Орбана одним из своих главных союзников в Европе.
После парламентских выборов в Грузии в минувшую субботу Орбан первым поздравил правящую партию «Грузинская мечта» с победой сразу после закрытия избирательных участков, не дожидаясь оглашения даже предварительных итогов.
В администрации правительства официальная церемония встречи запланирована на 29 октября, после чего пройдет встреча Орбана с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и переговоры делегаций в расширенном составе.
Вместе с Орбаном в Грузию летят госсекретарь Венгрии, министры иностранных дел и торговли, экономики, финансов.
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