

Politico: Сольный визит Орбана в Тбилиси по просьбе грузинской стороны

28.10.2024 13:29





Внезапно анонсированный визит в Грузию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Тбилиси практически сразу после парламентских выборов состоится по просьбе грузинской стороны, сообщает Politico, со ссылкой представителя венгерского правительства.



Издание также цитирует высокопоставленного дипломата ЕС:



«Визит Виктора Орбана в Грузию следует понимать как «очередную сольную попытку Орбана, который путешествует в рамках национальных полномочий и, будучи председателем Европейского совета, не разговаривает напрямую с внешним миром»



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибудет в Грузию с визитом 28-29 октября, неожиданно сообщила накануне пресс-служба правительства.



Власти Грузии называют Орбана одним из своих главных союзников в Европе.



После парламентских выборов в Грузии в минувшую субботу Орбан первым поздравил правящую партию «Грузинская мечта» с победой сразу после закрытия избирательных участков, не дожидаясь оглашения даже предварительных итогов.



В администрации правительства официальная церемония встречи запланирована на 29 октября, после чего пройдет встреча Орбана с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и переговоры делегаций в расширенном составе.



Вместе с Орбаном в Грузию летят госсекретарь Венгрии, министры иностранных дел и торговли, экономики, финансов.



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