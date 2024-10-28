

МИД Латвии и Литвы ставят под сомнение «свободный и справедливый» характер выборов в Грузии

28.10.2024 13:29





Министерства иностранных дел Латвии и Литвы 27 октября выступили с заявлениями относительно парламентских выборов в Грузии, в которых оба поставили под сомнение избирательный процесс. Министерство иностранных дел Латвии потребовало расследования всех нарушений, о которых сообщили местные и международные наблюдатели, а Министерство иностранных дел Литвы заявило, что трудно признать выборы свободными и справедливыми.



Заявление Министерства иностранных дел Латвии



В МИД Латвии выразили «серьезную обеспокоенность» выводами международных и местных наблюдателей по выборам в Грузии. В МИД отмечают, что выборы «прошли в условиях выраженной политической поляризации, на фоне напряженности между политической властью и оппозицией». В то же время, особенно учитывая нынешнюю ситуацию, можно только приветствовать большой интерес грузинского народа к этим выборам — как высокую явку, так и заинтересованность грузинского общества в их ходе и итогах.



«Латвия призывает власти Грузии принять незамедлительные меры по расследованию выявленных нарушений и обеспечить доверие местного и международного сообщества к избирательному процессу, а также защиту основных прав граждан. Правительство Грузии и правоохранительные органы должны уважать право граждан Грузии выражать свое мнение на выборах, проводимых в соответствии со всеми демократическими принципами. Народ Грузии должен оценить результаты выборов», — говорится в заявлении МИД.



Заявление Министерства иностранных дел Литвы



В МИД Литвы отметили, что произошло «беспрецедентное количество инцидентов и системных нарушений как во время избирательной кампании, так и в день голосования», а также «массовые нападения на политических оппонентов правящей партии, а также организации гражданского общества». Кроме того, «систематическое использование дезинформации в избирательной кампании и использование государственных институтов и административного ресурса во время избирательного процесса» мешают Литве оценить выборы как «свободные и справедливые».



«Эти нарушения были зафиксированы многими международными и местными независимыми наблюдателями. Масштаб и системный характер нарушений, а также резкое несоответствие между независимыми экзит-поллами и объявленными результатами ставят под серьезное сомнение легитимность этих выборов и их окончательный результат. Президент Грузии не признала результаты выборов», — говорится в заявлении министерства.



В МИД Литвы подчеркивают, что необходимо уважать демократические права грузинского народа. «Любая попытка нарушить эти права абсолютно неприемлема. Призываем провести независимое международное расследование выборов и всех нарушений, наблюдавшихся во время выборов», — говорится в заявлении.



В МИД Литвы также заявляют, что процесс вступления Грузии в Евросоюз уже приостановлен из-за принятия Парламентом Грузии спорного законодательства. «Нарушения на парламентских выборах в Грузии делают этот путь еще более трудным. Вся ответственность за результаты лежит на правящей партии Грузии и ее лидерах».



«Мы считаем, что политические контакты Евросоюза с Грузией останутся приостановленными, а финансовая помощь правительства Грузии будет заморожена. Кроме того, должны быть немедленно рассмотрены дополнительные ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за фальсификацию выборов», — говорится в заявлении.



В МИД подчеркивают, что Литва и впредь будет поддерживать грузинский народ и его европейский выбор. «Мы продолжим непоколебимо поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ», — говорится в заявлении.





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