

Захарова и Карасин комментируют заявления президента Грузии

28.10.2024 13:30





Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о непризнании результатов парламентских выборов, задала ей вопрос, чем грузинское будущее хуже европейского.



Дипломат привела высказывание президента Грузии, которая заявила, что не признает выборов, так как это означает «подчинение Грузии России», а также отметила, что «никто не может отнять у Грузии европейское будущее».



«У меня вопрос к Зурабишвили: а чем грузинское будущее хуже европейского? Грузия, напомню французской гражданке, древнее Франции», – написала Захарова в телеграм-канале.



После критики ЕС и США Захарова также отметила, что двоюродная сестра Зурабишвили, «французский интеллектуал и политик Элен Каррер д’Анкосс - один из спонсоров и, вероятно, авторов Маастрихтского договора Евросоюза и большой друг России – разочаровалась в ЕС».



В очередной раз раскритиковал Зурабишвили и председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин. Он вспомнил, что познакомился с ней в августе 2005 года на праздновании 1000-летия Казани: «В то время она возглавляла Министерство иностранных дел Грузии. Яркая и эмоционально заряженная, Зурабишвили была в центре внимания и запомнилась многим».



Спустя годы, говорит Карасин, читая её заявления, он «ловит себя на мысли об очевидной ангажированности её позиции по ключевому вопросу о направлении и алгоритме развития грузинской государственности».



«Состоявшиеся парламентские выборы завершились победой правящей «Грузинской мечты». Впрочем, осталось ощутимым и влияние оппозиции. От ключевых политических деятелей сейчас зависит, пойдёт ли Грузия по пути взаимоуважительных отношений внутри страны, или свернёт в уже известную пучину уличных столкновений», – добавил он.



По данным ЦИК Грузии, партия власти Грузинская мечта» получила 53,93% голосов; оппозиционные «Коалиция за перемены» – 11,04%, «Единство – Национальное движение» – 10,17%, «Сильная Грузия» – 8,8%, «Гахария за Грузию» – 7,8%.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили, «Коалиция за перемены», «Единство-Нацдвижение» и «Сильная Грузия» не признали итоги выборов. Партия «Гахария за Грузию» считает, что «Грузинская мечта» подавила волю граждан Грузии, и опубликованные результаты выборов не отражают воли грузинского народа. «Коалиция за перемены» и «Единство-Нацдвижение» объявили, что отказываются от работы в новом парламенте.





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