

Кобахидзе: Никто не сможет пошатнуть конституционный строй в этой стране

28.10.2024 13:30





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел первое заседание правительства после парламентских выборов, на которых «Грузинская мечта», по информации ЦИК, набирает 53% голосов.



Кобахидзе говорит, что «Мечта» опередила партию, занявшую второе место, на более чем 890 тысяч голосов.



«Мы рады, что грузинский народ выразил доверие правящей команде. Это очень сильная поддержка, которую мы получили на этих выборах от грузинского народа. Это доверие к правящей команде и доверие, которое было оказано правительству Грузии и государственной программе. Это доверие является беспрецедентным, что проявляется в количестве голосов и активности, зафиксированной на выборах», – сказал глава правительства.



По его словам, «многочисленные соотечественники вышли на защиту национальных интересов Грузии, жизненных интересов, для обеспечения мира и беспрепятственного развития страны».



Кобахидзе поблагодарил международных наблюдателей, в том числе представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, отметив, что «оппоненты остались недовольны» их оценкой. Кроме того, премьер выразил благодарность МВД, СГБ и ЦИК.



По словам премьер-министра, «повторяется то, что происходило на всех выборах».



«Оппозиция не может смириться с электоральным поражением, и вместе с ней стоят те НПО, которые боролись за непрозрачность своих финансов на протяжении всех этих лет. Эти силы снова противостоят конституционному строю в нашей стране. <...> Никто не сможет пошатнуть конституционный строй в этой стране», – отметил он.



Он также заявил, что важнейший внешнеполитический приоритет – евроинтеграция.



«У нас есть конкретные обязательства, которые мы взяли на себя в рамках соглашения об ассоциации и свободной торговле. Наша амбициозная задача заключается в том, чтобы к 2028 году выполнить более 90% этих обязательств в обоих направлениях, что в конечном итоге обеспечит то, что Грузия достигнет своей конечной цели к 2030 году, а именно полной интеграции нашей страны в Европейский Союз. Для этого необходимо развивать страну во всех направлениях, включая, в частности, рост экономики», – добавил он.



По данным ЦИК Грузии, партия власти Грузинская мечта» получила 53,93% голосов; оппозиционные «Коалиция за перемены» – 11,04%, «Единство – Национальное движение» – 10,17%, «Сильная Грузия» – 8,8%, «Гахария за Грузию» – 7,8%.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили, «Коалиция за перемены», «Единство-Нацдвижение» и «Сильная Грузия» не признали итоги выборов. Партия «Гахария за Грузию» считает, что «Грузинская мечта» подавила волю граждан Грузии, и опубликованные результаты выборов не отражают воли грузинского народа. «Коалиция за перемены» и «Единство-Нацдвижение» объявили, что отказываются от работы в новом парламенте.





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