

Папуашвили: Парламент соберется и признает полномочия 150 депутатов 76 голосами

28.10.2024 14:13





Парламент соберется и признает полномочия 150 депутатов 76 голосами! Оппозиция, как и тогда - в 2020 году вошла в парламент как пуфы, точно также расположатся как пуфы, рано или поздно войдут в парламент и зарплату тоже возьмут! - такое заявление СМИ сделал председатель парламента Шалва Папуашвили.



По словам Папуашвили, оппозиция повторяет сценарий пуфов 2020 года.



«Они считают грузинских избирателей глупыми… Ложь, будто список будет снят и парламент не сможет быть легитимным. Парламент будет очень даже легитимным - парламент соберется и 76 голосами признает полномочия 150 депутатов.



По этим данным, у «Грузинской мечты» 89 мандатов. Как и в 2020 году, парламент Грузии также соберется, признает полномочия парламента и продолжит работу как нужно.



Оппозиция как тогда вошла в парламент, как пуфы, также расположатся как пуфы, рано или поздно войдут в парламент и зарплату тоже возьмут . Так что грузинский народ уже видел это кино!



Единственное, что могут принести их действия, - снова волнение, насилие, что мы уже много раз видели», - сказал Шалва Папуашвили.





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