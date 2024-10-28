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Папуашвили: Парламент соберется и признает полномочия 150 депутатов 76 голосами
28.10.2024 14:13
Парламент соберется и признает полномочия 150 депутатов 76 голосами! Оппозиция, как и тогда - в 2020 году вошла в парламент как пуфы, точно также расположатся как пуфы, рано или поздно войдут в парламент и зарплату тоже возьмут! - такое заявление СМИ сделал председатель парламента Шалва Папуашвили.
По словам Папуашвили, оппозиция повторяет сценарий пуфов 2020 года.
«Они считают грузинских избирателей глупыми… Ложь, будто список будет снят и парламент не сможет быть легитимным. Парламент будет очень даже легитимным - парламент соберется и 76 голосами признает полномочия 150 депутатов.
По этим данным, у «Грузинской мечты» 89 мандатов. Как и в 2020 году, парламент Грузии также соберется, признает полномочия парламента и продолжит работу как нужно.
Оппозиция как тогда вошла в парламент, как пуфы, также расположатся как пуфы, рано или поздно войдут в парламент и зарплату тоже возьмут . Так что грузинский народ уже видел это кино!
Единственное, что могут принести их действия, - снова волнение, насилие, что мы уже много раз видели», - сказал Шалва Папуашвили.
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