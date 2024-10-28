

Песков: Чуть что сразу обвиняют Россию во вмешательстве. Нет, это не так

28.10.2024 14:15





Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, опроверг обвинения в адрес России о вмешательстве в парламентские выборы в Грузии.



«Мы решительно отвергаем такие обвинения. Они для многих стран носят стандартный характер. Чуть что сразу обвиняют Россию во вмешательстве. Нет, это не так. Никакого вмешательства не было. Обвинения носят абсолютно голословный характер», — заявил он.



Комментируя результаты парламентских выборов в Грузии, Песков сказал, что «это выбор грузинского народа».



«Сейчас очень важно, чтобы никакие третьи страны в результаты этих выборов не вмешивались. Та же госпожа президент (Саломе Зурабишвили — ред.) говорила, что не признает результаты этих выборов. Не знаю, входит ли в полномочия президента Грузии признание или непризнание выборов», — заявил представитель Кремля.



«В любом случае, все это внутригрузинская тема», — подчеркнул Дмитрий Песков.



Отметим, 27 октября президент Грузии Саломе Зурабишвили на специальном брифинге по итогам парламентских выборов в Грузии призвала граждан к протесту на проспекте Руставели 28 октября. Она заявила, что итоги парламентских выборов 26 октября являются «тотальной фальсификацией» и в стране состоялись «российские выборы».



Глава государства назвала правительство страны «нелегитимным», которое, сфабриковав выборы, впустило Россию в Грузию. Она подчеркнула, что не признает парламентские выборы 26 октября 2024 года.



Зурабишвили призвала международное сообщество встать рядом с грузинским обществом и политиками, которые боролись на выборах и продолжат бороться за европейское будущее Грузии.



Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





