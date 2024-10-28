

Госминистр Великобритании: Правительство Грузии должно расследовать все нарушения

28.10.2024 14:15





Стивен Даути, госминистр Великобритании по делам Европы и Северной Америки, отреагировал на выборы в Грузии. Он отметил, что правительство должно расследовать все нарушения. Политик отметил, что Лондон поддерживает предварительные выводы ОБСЕ/БДИПЧ.



«Великобритания поддерживает предварительные выводы ОБСЕ/БДИПЧ относительно парламентских выборов, состоявшихся 26 октября, на которые Соединенное Королевство направило 50 наблюдателей.



В отчете отмечается злоупотребление административным ресурсом, высокая поляризация обстановки во время предвыборной кампании, а также широкомасштабное запугивание и принуждение избирателей.



Вместе с законом «О прозрачности иностранного влияния» это не является действиями открытого и демократического общества и противоречит международным стандартам.



Правительство Грузии должно расследовать все нарушения и изменить свою сокращенную приверженность демократии. Мы будем внимательно следить за этим процессом вместе с нашими международными партнерами и готовы его поддержать», — заявил Даути.



Напомним, ОБСЕ/БДИПЧ заявила, что с процедурной точки зрения день голосования был хорошо организован. Но обстановка была напряженной, тайна голосования часто нарушалась, имели место процедурные несоответствия и нарушения. Специальный координатор наблюдательской миссии Паскаль Ализар заявил и о фактах запугивания и давления, которые «негативно повлияли на избирателей, и это негативно сказалось на процессе». Он выразилнадежду, что «избранное руководство эффективно справится с основными вызовами, приблизив Грузию к целям, связанным с членством в ЕС».





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