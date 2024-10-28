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Саломе Зурабишвили побеседовала с Майей Санду
28.10.2024 14:15
Президент Грузии Саломе Зурабишвили побеседовала с президентом Молдовы Майей Санду.
Информацию распространяет администрация президента Грузии.
В ходе телефонного разговора президенты обсудили вопрос прошедших в Грузии парламентских выборов.
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