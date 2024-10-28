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Саломе Зурабишвили побеседовала с Майей Санду


28.10.2024   14:15


Президент Грузии Саломе Зурабишвили побеседовала с президентом Молдовы Майей Санду.

Информацию распространяет администрация президента Грузии.

В ходе телефонного разговора президенты обсудили вопрос прошедших в Грузии парламентских выборов.


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