

Саломе Зурабишвили побеседовала с Майей Санду

28.10.2024 14:15





Президент Грузии Саломе Зурабишвили побеседовала с президентом Молдовы Майей Санду.



Информацию распространяет администрация президента Грузии.



В ходе телефонного разговора президенты обсудили вопрос прошедших в Грузии парламентских выборов.





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