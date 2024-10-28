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Жозеп Боррель и Еврокомиссия: Нарушения на выборах в Грузии должны быть устранены


28.10.2024   14:16


Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель и Еврокомиссия выступили с совместным заявлением в связи с парламентскими выборами в Грузии.

В тексте Евросоюз отметил приверженность Грузии демократическим ценностям и поддержке интеграции с ЕС, но выразил обеспокоенность нарушениями, выявленными на выборах.

По данным Международной миссии наблюдателей ОБСЕ, выборы были организованы на высоком уровне, но сопровождались нарушениями, включая давление на избирателей и недостатки в защите тайны голосования.

Кроме того, в ходе кампании наблюдалось запугивание, особенно сотрудников государственного сектора, что вызывало сомнения в свободе волеизъявления граждан.

ЕС призывает Центральную избирательную комиссию Грузии оперативно и прозрачно расследовать все нарушения для восстановления доверия к процессу.

Европейские представители также подчеркивают важность диалога среди всех политических сил Грузии и призывают страну к проведению демократических реформ в соответствии с принципами ЕС.


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