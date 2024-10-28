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Мдинарадзе: Можем назвать оценки международных наблюдателей «критическим признанием» выборов


28.10.2024   14:58


Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил, что предварительные оценки международных наблюдателей можно назвать «критическим признанием» парламентских выборов Грузии 26 октября.

Он отметил, что «Мечта» не согласна с мониторинговыми миссиями по части критики, но согласна с частью признания выборов.

Мдинарадзе заявил, что 26 октября в Грузии состоялись выборы, результаты которых не смогли не признать даже субъективно настроеные силы.

«Да, в Грузии прошли выборы, в адрес которых большинство антагонистически, субъективно настроенных — или как хотите назовите — сил не сказали и слова, что очень удивительно. Речь <в оценках> идет только о законе «О прозрачности» и других законах. То есть в предвыборных заявлениях обсуждаются законы. Причем одно и причем другое?!» — заявил Мдинарадзе.

Исполнительный секретарь парти власти подчеркнул, что никто не признавал выборы нелегитимными.

«Спасибо ОБСЕ/БДИПЧ, которые, несмотря на большое давление, сказали свое слово на конкурентных выборах», — заключил Мдинарадзе.

Напомним, ОБСЕ/БДИПЧ заявила, что с процедурной точки зрения день голосования был хорошо организован. Но обстановка была напряженной, тайна голосования часто нарушалась, имели место процедурные несоответствия и нарушения. Специальный координатор наблюдательской миссии Паскаль Ализар заявил и о фактах запугивания и давления, которые «негативно повлияли на избирателей, и это негативно сказалось на процессе». Он выразилнадежду, что «избранное руководство эффективно справится с основными вызовами, приблизив Грузию к целям, связанным с членством в ЕС».


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