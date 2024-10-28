

Польские наблюдатели: Результаты выборов не полностью отражают волю грузинского народа

28.10.2024 14:58





«Мы считаем, что результаты выборов не полностью отражают волю грузинского народа», — заявил координатор наблюдательной миссии на выборах, польский депутат Марек Жонса.



Представители польско-грузинской парламентской группы сделали заявление по поводу парламентских выборов в Грузии, рассказав о нарушениях, с которыми они столкнулись во время осуществления наблюдательной миссии. По словам депутатов, они оценивали выборы, опираясь на европейские стандарты.



Польские делегаты прибыли в Грузию за два дня до выборов. Наблюдательную миссию они начали в Тбилиси, присутствовали на открытии избирательных участков в столице, а в день выборов отправились в Марнеули.



«Мы заметили, что риторика вне избирательных участков была очень поляризованной. Это проявлялось в агрессивных изображениях и лозунгах на избирательных билбордах. Мы считаем, что плакаты с изображениями представителей оппозиционной партии с петлей на шее, которых называют «партией войны», и баннеры с кадрами войны в Украине создавали неравные условия для проведения избирательной кампании», — отметили депутаты.



Они также указали на то, что количество билбордов у правящей партии было значительно больше, чем у оппозиции, что свидетельствует о большем финансировании и неравной борьбе между партиями.



Депутаты отметили, что зафиксировали случаи, когда после окончания агитационной кампании на плакатах оппозиции появились нецензурные надписи. Во время выборов наблюдатели также заметили автомобили с флагами правящей партии возле избирательных участков.



В регионе Квемо-Картли наблюдатели зафиксировали агитаторов, находившихся в непосредственной близости от участков.



«В Болниси, например, мы заметили группу людей, которые в течение трех часов находились рядом с участком. Когда мы спросили, проголосовали ли они, нам ответили, что да. Когда мы спросили, что они тогда делают на территории участка, они ответили, что имеют право находиться там.



Также были зафиксированы случаи, когда координаторы правящей партии не скрывали своей деятельности. У них были списки с номерами и адресами избирателей, а также тех людей, которые организованно должны были привести группы для голосования на том или ином участке», — рассказал Марек Жонса.



Наблюдатели отметили, что на некоторых участках представители экзит-поллов задавали вопросы в присутствии посторонних.



«На участках также находились координаторы правящей партии, что мешало избирателям свободно делиться своей информацией».



Кроме того, польские депутаты сообщили, что на некоторых участках бюллетени находились в легкодоступных местах для третьих лиц, что могло повлиять на процесс голосования.



«Мы не можем утверждать, что это было использовано, но такой факт имел место».



Представители миссии из Польши также отметили проблемы с размещением регистраторов, которые сидели слишком близко к стенам, что затрудняло наблюдателям доступ и возможность проверять процесс идентификации личности избирателей.



«Были случаи, когда маркировка избирателей была плохо видна. Мы также посетили участки с преобладанием этнических меньшинств, где оказалось, что многие не знают грузинский язык, а бюллетени были только на грузинском. Люди ориентировались только по номерам».



Польские депутаты положительно оценили работу наблюдателей от местных НПО, но выразили определенные вопросы к представителям правящей партии.



«На основании нашей миссии, которая началась за два дня до выборов и включала не только наблюдение, но и беседы с избирателями, у нас возникли опасения по поводу демократичности процесса. Я верю, что грузинский народ сможет мирным и прозрачным путем, придерживаясь демократических принципов, добиться того, чтобы результаты выборов отразили их ожидания и принесли желаемое будущее».



Источник: СОВА

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