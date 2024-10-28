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Мдинарадзе: В Грузии состоялись выборы, результаты которых не смогли не признать даже самые субъективно настроенные силы
28.10.2024 15:14
Мы можем назвать международные оценки критическим признанием. Мы не согласны в части критики, согласны в части признания, - заявил на брифинге исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе.
По его оценке, 26 октября в Грузии состоялись выборы, результаты которых не смогли не признать даже самые субъективно настроенные силы.
«Да, в Грузии состоялись выборы, которые не смогли не признать наиболее антагонистически, субъективно или как угодно называйте, настроенные силы, касательно этого не было сказано ни слова, что очень удивительно. Речь идет о прозрачности и других законах. О законах говорят в заявлениях о выборах. Какое отношение одно имеет к другому?!», - заявил Мдинарадзе.
По его словам, никто не признал выборы нелегитимными.
«Большое спасибо ОБСЕ/БДИПЧ, которая, несмотря на большое давление, сказала свое слово о конкурентных выборах», - сказал Мдинарадзе.
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