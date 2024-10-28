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Питер Сийярто поздравляет партию «Грузинская мечта» с завоеванием и сохранением доверия грузинского народа.
28.10.2024 15:15
«На выборах в Грузии победили не Брюссель и не либеральный мейнстрим, а правящая партия, которая поддерживает суверенитет, мир и семью и открыто ставит национальные интересы на первое место», — написал в соцсети министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Как отмечает Сийярто, он поздравляет партию «Грузинская мечта» с завоеванием и сохранением доверия грузинского народа.
«Нет ничего нового под солнцем: на выборах, состоявшихся в Грузии в субботу, победили не Брюссель и не либеральный мейнстрим, а правящая партия, которая поддерживает суверенитет, мир и семью и открыто ставит национальные интересы на первое место. Поэтому, поскольку либералы сильно отстали, начались нападки: выборы были несправедливыми, Грузия не является демократической и т. д. Больше всего жалости вызывает то, что один из главных критиков — министр иностранных дел Литвы, чья партия потерпела поражение на выборах, прошедших вчера в Литве. Поздравляем партию „Грузинская мечта“ с завоеванием и сохранением доверия грузинского народа. Мы готовы развивать сотрудничество на основе взаимного уважения и поддерживать процесс евроинтеграции», — пишет Сийярто.
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