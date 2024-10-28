

Пресс-спикер НАТО: Cообщения о нарушениях на выборах должны быть расследованы

28.10.2024 15:16





Пресс-спикер НАТО Фара Дахлалла прокомментировала парламентские выборы в Грузии 26 октября. Альянс призывает власти Грузии расследовать все факты нарушений.



«Международная миссия по наблюдению за выборами отметила неравные условия проведения выборов в Грузии, что подрывает доверие общественности к их результатам. Сообщения о нарушениях, связанных с выборами, должны быть полностью расследованы«, — говорится в заявлении.



Напомним, ОБСЕ/БДИПЧ заявила, что с процедурной точки зрения день голосования был хорошо организован. Но обстановка была напряженной, тайна голосования часто нарушалась, имели место процедурные несоответствия и нарушения. Специальный координатор наблюдательской миссии Паскаль Ализар заявил и о фактах запугивания и давления, которые «негативно повлияли на избирателей, и это негативно сказалось на процессе». Он выразилнадежду, что «избранное руководство эффективно справится с основными вызовами, приблизив Грузию к целям, связанным с членством в ЕС».



Глава мониторинговой миссии ПАСЕ (Парламентская Ассамблея Совета Европы) Юлиан Булай, комментируя парламентские выборы в Грузии 26 октября, заявил, что организованное «Грузинской мечтой» запугивание создавало впечатление, что «старший брат» наблюдает за избирателями.



Также одна из руководителей наблюдательской миссии IRI (НПО «Международный республиканский институт») Маргариты Седерфельт заявила, что партия «Грузинская мечта» использовала государственные ресурсы для усиления своей предвыборной кампании перед выборами, имели место случаи запугивания и давления.



Глава наблюдательской миссии ENEMO (НПО «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами») Златко Вуйвович заявил, что парламентские выборы 2024 года в Грузии прошли в «поляризованной и ограничительной обстановке, что подрывает инклюзивность, прозрачность и справедливость».



Глава НПО ISFED (International Society for Fair Elections And Democracy, «Международное общество за справедливые выборы и демократию») Нино Долидзе заявила о фактах беспрецедентного подкупа избирателей на выборах в Грузии. Она подчеркнула, что подкупов такого масштаба на предыдущих выборах не наблюдалось.





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