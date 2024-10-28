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Кордзая: Мы не признаем результаты, это значит, что я не пройду в парламент


28.10.2024   15:45


«Мы уже сказали, что не признаем результаты. Это значит, что я не войду в парламент», — заявила член «Единства — Национального движения» Тамар Кордзая.

Как отметила Кордзая, другие решения будут приниматься в зависимости от ситуации и об этом будет проинформировано общественность.

«Как может вся Грузия, президент Грузии, оппозиционные партии, все, общество быть на одной стороне и только «Грузинская мечта» права? Парламент будет нелегитимен. Однопартийный парламент означает, что в этой стране нет демократии», — заявила Тамар Кордзая.


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