

Кордзая: Мы не признаем результаты, это значит, что я не пройду в парламент

28.10.2024 15:45





«Мы уже сказали, что не признаем результаты. Это значит, что я не войду в парламент», — заявила член «Единства — Национального движения» Тамар Кордзая.



Как отметила Кордзая, другие решения будут приниматься в зависимости от ситуации и об этом будет проинформировано общественность.



«Как может вся Грузия, президент Грузии, оппозиционные партии, все, общество быть на одной стороне и только «Грузинская мечта» права? Парламент будет нелегитимен. Однопартийный парламент означает, что в этой стране нет демократии», — заявила Тамар Кордзая.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





