

Мамука Мдинарадзе призывает «Справедливые выборы» опубликовать данные параллельного подсчета голосов

28.10.2024 15:46





По словам исполнительного секретаря «Грузинской мечты» Мамуки Мдинарадзе, у него есть информация, что руководителю «Справедливых выборов» запрещают публиковать данные параллельного подсчета голосов.



«Вчера они опубликовали единственное заявление, где, кстати, видимо, чтобы никто не понял, были написаны следующие слова: «Верификация результатов параллельного подсчета голосов, проведенная организацией, соответствует результатам, объявленным Центральной избирательной комиссией Грузии». Этого недостаточно. Конечно, большое спасибо за объективность. Это понятно, т.е. сравнение соответствует сравнению, было сказано примерно так. То есть, похоже, слова в их заявлении должны были быть максимально расплывчатыми, чтобы все не могли понять, в чем дело. Понятно, что они признали данные ЦИК и сказали, что данные параллельного подсчета голосов совпадают один в один», — заявил Мдинарадзе.



По словам Мдинарадзе, финансируемая USAID организация «Справедливые выборы» должна опубликовать данные как минимум через полтора дня после выборов, прошедших в Грузии.



«Пусть выйдут, как они это делали в других случаях, и сообщат общественности о каждом голосе, сколько голосов получила «Грузинская мечта», сколько составили данные параллельного подсчета голосов, сколько — Гварамия, «Нацдвижение» и так далее. Это полностью исключит пространство для манипуляций», — заявил Мамука Мдинарадзе.



Для справки, организация «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED) сообщила, что не планирует публиковать подробные результаты параллельного подсчета голосов.



«Проведенная организацией верификация результатов параллельного подсчета голосов соответствует результатам, объявленным Центральной избирательной комиссией Грузии, хотя она не может быть использована в качестве меры валидности избирательного процесса, поскольку нарушения фундаментального характера, наблюдавшиеся в предвыборный период и в день выборов, повлияли на свободу волеизъявления избирателя», — отметили в организации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





