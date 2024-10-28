

Президент: «Грузинская мечта» стремилась получить конституционное большинство, что и объясняет масштаб нарушений

28.10.2024 17:02





Я намеревалась сформировать техническое правительство вместе с 4 проевропейскими партиями, чтобы посодействовать началу этой коалиции, подобного шанса нам не дала правящая партия, которая при любых условиях сохранила бы в парламенте 30% мест и была бы демократической оппозиционной силой. Этот путь не был выбран, они выбрали диктатуру, а не демократию, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Deutsche Welle.



По ее словам, «Грузинская мечта» стремилась получить конституционное большинство, что и объясняет масштаб нарушений, зафиксированных на выборах.



«В первую очередь, «Грузинская мечта» не намерена с кем-то создавать коалицию, у них большинство. Они надеялись получить конституционное большинство, и я думаю, это объясняет степень нарушений, они стремились набрать 60% голосов, чтобы продолжить программу, которая подразумевала, прежде всего, импичмент президента, затем аресты оппозиционных сил и суд в отношении некоторых оппозиционных партий. Я не думаю, что это программа для коалиции. Коалиция была программой проевропейских сил. Я намеревалась сформировать техническое правительство вместе с 4 проевропейскими партиями, чтобы способствовать началу этой коалиции. Нам не дала подобного шанса правящая партия, которая при любых условиях сохранила бы 30% позиций в парламенте и была бы демократической оппозиционной силой. Этот путь не был выбран, они выбрали диктатуру, а не демократию», - сказала президент.





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