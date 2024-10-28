

Заявление трёх членов Европарламента: Мы надеемся, что поствыборный период будет мирным

28.10.2024 17:06





«Это ключевой момент для Грузии», — говорится в заявлении трех членов Европарламента.



Авторами заявления являются председатель комитета по международным отношениям Европарламента Дэвид Макаллистер, глава делегации по связям с Южным Кавказом Нильс Ушаков и глава делегации в Парламентской ассамблее Евронест Сергей Лагодинский.



Как говорится в заявлении, есть надежда, что послевыборный период будет мирным, демократическим и будут предприняты немедленные шаги для возвращения Грузии на путь ЕС.



“В субботу, 26 октября, в Грузии состоялись парламентские выборы после крайне поляризованной и напряженной избирательной кампании и на фоне опасений по поводу отступления страны от демократии. Грузинский народ в очередной раз продемонстрировал свою вовлеченность и приверженность демократии, не только массово используя свое избирательное право, но и активно участвуя в наблюдении за этими выборами и сообщая о нарушениях. Согласно предварительным выводам Международной миссии по наблюдению за выборами Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ, в состав которой входила делегация Европейского парламента по наблюдению за выборами, эти выборы были омрачены сообщениями о давлении на избирателей, неравных условиях игры, поляризованной медиа—среде и политическом инструментализме. Среди нарушений, о которых сообщили международные наблюдатели, были случаи насилия, подкупа избирателей, двойного голосования, удаления представителей СМИ и наблюдателей, запугивания избирателей внутри и за пределами избирательных участков. Все зарегистрированные нарушения должны быть расследованы и рассмотрены в соответствии с надлежащими процедурами подачи жалоб и апелляций без промедления. Это ключевой момент для Грузии.



Это были первые выборы с тех пор, как в 2023 году стране был предоставлен статус кандидата в члены ЕС, процесс, де—факто остановленный после принятия закона об иностранных агентах. Грузинский народ постоянно демонстрирует, что хочет видеть демократическую Грузию в Европейском союзе. Мы надеемся, что последствия выборов будут мирными и демократическими и что будут предприняты немедленные шаги для возвращения Грузии на путь ЕС, что оправдает чаяния грузин. Мы продолжим внимательно следить за развитием событий в Грузии и поддерживать усилия, направленные на укрепление демократических институтов, обеспечение свободных и справедливых выборов, верховенства закона и продвижение прав человека. Мы готовы оказать помощь Грузии, которая переживает этот критический период и работает над обеспечением демократического и процветающего будущего для всех своих граждан», — говорится в заявлении.





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