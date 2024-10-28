

Гварамия: Результаты выборов будут аннулированы

28.10.2024 17:06





«Результаты выборов будут аннулированы, пройдут новые выборы, кто победит, тот и победит. Это не может быть «Грузинская мечта», вот увидите», — заявил лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия.



Как отметил в беседе с журналистами Гварамия, парламент нелегитимен, и с этим согласны все.



«Вчера мы сделали заявление об отказе от мандатов. Как только появится возможность удалить списки, поскольку это возможно после признания результатов, мы удалим и эти списки. С этим все согласны», — заявил Ника Гварамия.



Ника Гварамия утверждает, что фальсификация произошла ​​через «Карусель».



«Одни человек голосовал на многих участках. Также была новая форма «Карусели», когда сторонникам «Мечты» давали два бюллетеня», — заявил Ника Гварамия.



Что касается оценки ОБСЕ/БДИПЧ относительно парламентских выборов 26 октября, по словам Ники Гварамия, «он согласен со многими пунктами относительно нарушений, хотя не все пункты оценки для него приемлемы».



«Вывод БДИПЧ для меня не Библия, чтобы я со всем согласился», — заявил Ника Гварамия.





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