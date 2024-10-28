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Партия «Гахария за Грузию» не воспользуется мандатами парламента 11 созыва
28.10.2024 17:08
Георгий Гахария, лидер оппозиционной партии «Гахария за Грузию», заявил, что в партии не намерены воспользоваться депутатскими мандатами — их у партии 12, согласно данным ЦИК по парламентским выборам 26 октября, которые оппозиция и президент Грузии не признают.
«Наша партия не даст легитимацию нелегитимному парламенту «Мечты». Точка», — заявил он.
Бывший член правительства «Мечты» говорил о фальсификации парламентских выборов, отметив, что олигарх Бидзина Иванишвили украл их у грузинского народа.
Кроме того, Гахария также сообщил, что члены партии и он лично будут присутствовать на акции протеста, присоединиться к которой президент Грузии призвала всех граждан, заявив о том, что выборы в стране были сфальсифицированы.
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