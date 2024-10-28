

Президент: Выборы были украдены, «Мечта» выбрала диктатуру, а не демократию

28.10.2024 17:08





Президент Грузии Саломе Зурабишвили пояснила, почему решила призвать на акцию протеста 28 октября граждан страны. В интервью DW она сообщила, что к этому ее сподвигла информация о множестве форм фальсификации выборов. Зурабишвили подчеркнула — выборы были украдены.



На вопрос, почему международные наблюдатели не оценили прошедшие в Грузии выборы как фальсификацию, Зурабишвили ответила, что международные наблюдательные миссии не делают заявлений о незаконном проведении выборов в такой короткий срок, сразу после выборов, поскольку им еще предстоит получить больше информации.



«Результаты противоречат тенденции всех опросов общественного мнения, которые были проведены в этой стране, особенно после принятия «российского закона» и уличных протестов, и которые показывают, что люди хотят сохранить свой европейский образ жизни. Это выборы, которые были украдены, и я думаю, что грузинский народ подтвердит эту оценку на улице», — подчеркнула она.



По словам главы государства, она была намерена сформировать техническое правительство вместе с 4-мя проевропейскими партиями, чтобы «запустить» эту коалицию. По словам Зурабишвили, правящая партия не дала такого шанса. «Мечта», заявила президент, выбрала диктатуру, а не демократию.



«Грузинская мечта» не намерена ни с кем создавать коалицию, у них большинство. Они надеялись получить конституционное большинство, и я думаю, это объясняет степень нарушений, с которыми они стремились набрать 60% голосов, чтобы продолжить программу, которая включала, прежде всего: импичмент президента, арест оппозиционных сил и осуждение некоторых оппозиционных партий. Я не думаю, что это программа коалиции.



Коалиция была программой проевропейских сил. Я намеревалась сформировать техническое правительство из четырех проевропейских партий, чтобы способствовать созданию этой коалиции.



Но правящая партия не дала нам подобного шанса — она при любых условиях сохранила бы 30% мест в парламенте и была бы демократической оппозиционной силой.



Этот путь не был выбран, они выбрали диктатуру, а не демократию». — заявила Саломе Зурабишвили.





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