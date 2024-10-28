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В соцсетях Грузии запустили акцию по сбору кадров, которые могут указывать на фальсификацию выборов


28.10.2024   17:09


Коалиционная мониторинговая миссия гражданских организаций «Мой голос» запустила в социальной сети акцию, призванную собрать данные о нарушениях на выборах прошедших в Грузии 26 октября.

Коалиция обратилась к гражданам с призывом публиковать фото и видео кадры, которые могут указывать на фальсификацию выборов.

Материалы публикуются под хештегом #მევნახეგაყალბება (перевод с груз. я видел фальсификацию/мошенничество).

По словам Нино Ломджария, члены коалиции «Мой голос» и волонтеры уже собрали и классифицировали более 500 фото, видео и аудиоматериалов нарушений выборов, которые будут переданы международным организациям.

«В то же время были выявлены те избирательные участки и округа, где серьезные нарушения были постоянными и повторяющимися. Наши юристы постоянно работают над жалобами. Мы будем использовать все правовые механизмы, чтобы доказать правду», — пишет Ломджария.


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