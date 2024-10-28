

В соцсетях Грузии запустили акцию по сбору кадров, которые могут указывать на фальсификацию выборов

28.10.2024 17:09





Коалиционная мониторинговая миссия гражданских организаций «Мой голос» запустила в социальной сети акцию, призванную собрать данные о нарушениях на выборах прошедших в Грузии 26 октября.



Коалиция обратилась к гражданам с призывом публиковать фото и видео кадры, которые могут указывать на фальсификацию выборов.



Материалы публикуются под хештегом #მევნახეგაყალბება (перевод с груз. я видел фальсификацию/мошенничество).



По словам Нино Ломджария, члены коалиции «Мой голос» и волонтеры уже собрали и классифицировали более 500 фото, видео и аудиоматериалов нарушений выборов, которые будут переданы международным организациям.



«В то же время были выявлены те избирательные участки и округа, где серьезные нарушения были постоянными и повторяющимися. Наши юристы постоянно работают над жалобами. Мы будем использовать все правовые механизмы, чтобы доказать правду», — пишет Ломджария.





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