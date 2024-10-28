

Зурабишвили о визите Орбана: «Не думаю, что у него есть мандат от ЕС»

28.10.2024 17:09





Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала предстоящий визит в Тбилиси премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.



Журналист DW напомнил Зурабишвили, что Венгрия – действующий председатель Совета ЕС.



«Я не думаю, что у него есть мандат от Европейского Союза, и я думаю, что для грузинского народа, который очень политически осведомлён, это вполне очевидно, что если он и приедет, то только как друг нынешнего правящего большинства в новой попытке психологически впечатлить население. Но мы более устойчивы к этому», – сказала Зурабишвили.



Говоря о прошедших парламентских выборах, президент отметила, что это – «украденные выборы», и «грузинский народ на улицах подтвердит это».



«Они выбрали диктатуру, а не демократию», – сказала она о правящей «Грузинской мечте».



Виктор Орбан, поздравивший с победой «Грузинскую мечту» еще до объявления избирательной комиссией предварительных итогов выборов, прибудет в Тбилиси 28 октября вечером. Завтра, 29 октября состоится официальная церемония встречи Орбана. Далее премьер-министры Грузии и Венгрии выступят с заявлениями для СМИ.



Визит Виктора Орбана в Тбилиси прокомментировал и посол Германии в Грузии Петер Фишер:



«Пояснение для грузинских друзей: когда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибудет в Тбилиси, он будет говорить от имени венгерского правительства, а НЕ от имени Европейского союза».



По словам Фишера, позиция ЕС озвучивается президентами Европейского совета, Еврокомиссии, Верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем; дипломат пообещал сообщать о позиции Берлина в соцсети X.





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