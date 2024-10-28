Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Анджей Дуда: В разговоре с Саломе Зурабишвили обсудили глубоко тревожную ситуацию, сложившуюся в Грузии


28.10.2024   17:22


Провел телефонный разговор с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, мы обсудили глубоко тревожную ситуацию, сложившуюся в Грузии после парламентских выборов, - об этом в соцсети X написал президент Польши Анджей Дуда.

«Я еще раз подтвердил непоколебимую поддержку Польшей евроатлантических устремлений грузинской нации», - заявил Дуда.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна