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Анджей Дуда: В разговоре с Саломе Зурабишвили обсудили глубоко тревожную ситуацию, сложившуюся в Грузии
28.10.2024 17:22
Провел телефонный разговор с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, мы обсудили глубоко тревожную ситуацию, сложившуюся в Грузии после парламентских выборов, - об этом в соцсети X написал президент Польши Анджей Дуда.
«Я еще раз подтвердил непоколебимую поддержку Польшей евроатлантических устремлений грузинской нации», - заявил Дуда.
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