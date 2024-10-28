

Анджей Дуда: В разговоре с Саломе Зурабишвили обсудили глубоко тревожную ситуацию, сложившуюся в Грузии

28.10.2024 17:22





Провел телефонный разговор с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, мы обсудили глубоко тревожную ситуацию, сложившуюся в Грузии после парламентских выборов, - об этом в соцсети X написал президент Польши Анджей Дуда.



«Я еще раз подтвердил непоколебимую поддержку Польшей евроатлантических устремлений грузинской нации», - заявил Дуда.





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