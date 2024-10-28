

Яго Хвичия: Выборы не были сфальсифицированы

28.10.2024 17:25





«Оппозиция сфальсифицировала экзитполы, заставила людей праздновать, а оказалось, что «Грузинская мечта» сидит в парламенте с 54 процентами. Сказать, мол мы сорвали, они не могут, поэтому и говорят, что «Мечта» сфальсифицировала выборы, они какое-то время заставят людей выходить на улицы, а потом войдут в парламент», — заявил Первому каналу Грузии лидер «Гирчи» Яго Хвичия.



Яго Хвичия считает, что выборы не были сфальсифицированы.



«На мой взгляд, парламентские выборы не были сфальсифицированы, или, по крайней мере, они были сфальсифицированы так же, как их фальсифицировали раньше в этой стране. Грузинский народ последовал пропаганде и вновь поддержал борьбу «Националы-Мечта». Я думаю, что скоро начнется процесс пробуждения, потому что люди на митингах начнут расходиться. «Грузинская мечта» попытается как-то остудить эти эмоции, заставить оппозиционных избирателей свыкнуться с поражением, а оппозиция им в этом поможет. Как вы знаете, оппозиция сфальсифицировала данные экзитполов и создала у народа неверные ожидания. Заставила людей праздновать, и вдруг выяснилось, что их экзитполы были сфальсифицированы и «Грузинская мечта» сидит в парламенте с 54 процентами. Им же надо в таком случае что-то делать? — Они не могут сказать, мол мы соврали, поэтому и говорят, что «Мечта» сфальсифицировала выборы. Людей какое-то время заставят выходить на улицы, потом войдут в парламент и оттуда продолжат борьбу с Путиным», — заявил Яго Хвичия.















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